Нутрициолог Чернышова оценила выводы учёных о связи рака и консервированных овощей

Связь между раком и употреблением консервированных овощей может существовать, но, скорее всего, это не является единственным фактором. Об этом заявила врач — терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова, комментируя результаты исследования учёных Всемирного фонда исследования рака, посвящённого рискам развития онкологических заболеваний при употреблении консервированных овощей.

"Зависимость может быть, то есть может быть корреляция, но не факт, что это причинно-следственные связи. В подобного рода исследованиях совершенно нельзя делать каких-то далеко идущих выводов, потому что это вещь очень многофакторная", — сказала Чернышова в беседе с РБК.

Нутрициолог считает, что участники исследования, которые ели консервированные овощи, могли также подвергнуться воздействию другого канцерогена. По её мнению, нельзя исключать и наследственную предрасположенность к болезни.

В свою очередь, гастроэнтеролог "Европейской клиники хирургии и онкологии" Владимир Логинов отметил избыточность соли в консервированных продуктах. По его словам, именно этот фактор может вызвать заболевание.

"Соль может разрушать слизистый слой, покрывающий оболочку желудка, что, в принципе, может способствовать хеликобактерной инфекции, то есть повышению обсеменения хеликобактером в желудке, что уже, в свою очередь, в значительной степени повышает такое состояние, как рак желудка", — пояснил эксперт.