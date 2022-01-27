"Отступать некуда, позади Москва": Медведев напомнил о невыполненном обещании НАТО не продвигаться на восток

НАТО не сдержало своих предыдущих обещаний и сейчас придвинулось прямо к границам России, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что теперь Североатлантический альянс утверждает, что не подписывал никаких документов о нерасширении на восток, однако такие заверения давались "известно когда и известно кому".

"Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так-сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам зампреда СБ, действия Североатлантического альянса представляют реальную угрозу. Предложения же России по гарантиям безопасности "очень конкретные, очень определённые, и они фиксируют наши озабоченности", добавил политик. На вопрос о действиях Москвы на случай, если США откажутся предоставлять какие-либо гарантии, он ответил: "Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию", и напомнил, что решения на этот счёт принимает президент как верховный главнокомандующий. Медведев подчеркнул, что Россия добросовестно развивала отношения с НАТО, однако там страну не слышат. "К сожалению, мы практически исчерпали границы отступления", — отметил он.

"Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности", — добавил Медведев.