Bloomberg: iPhone могут оснастить функцией терминала оплаты

Американская компания Apple планирует внедрить в смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт. Работа над ней ведётся ещё с 2020 года и предполагает задействование чипа NFC, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, с помощью данной функции можно будет не только оплачивать, но и принимать платежи, то есть аппарат будет работать как магазинный терминал оплаты. Как отмечает агентство, это позволит владельцам небольшого бизнеса экономить на покупке специальных платежных устройств.

Ожидается, что эту систему представят уже через несколько месяцев, вместе с обновлённой операционной системой iOS. Информации о том, будет ли новая опция доступна всем пользователям, или только для предпринимателей, пока не приводится.