CBS: Белый дом решил пока отказаться от идеи санкции против Путина

Белый дом решил пока отказаться от идеи введения санкций против президента РФ Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности". Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если это сделать, это создаст некоторые технические трудности", — отметила корреспондент телеканала CBS.

Такое решение якобы основано на том, что если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно совершать поездки и координировать действия с партнёрами.