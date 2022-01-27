Парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе
Такое решение принято на фоне недавних массовых акций протеста в республике, которое переросли в беспорядки и нападения на государственные органы. ОДКБ пришлось оказывать помощь властям страны.
Нурсултан Назарбаев © пресс-служба президента РФ
В Казахстане Сенат парламента принял поправки, согласно которым Нурсултан Назарбаев теряет пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Такое же решение принято и по Ассамблее народа Казахстана.
Соответствующие документы были одобрены нижней палатой парламента 19 января. Поправки вступят в силу, когда будут утверждены главной государства Касым-Жомартом Токаевым. Также Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым государственных инициатив.
Назарбаеву 81 год. Он занимал пост главы государства с 1991 по 2019 годы. Полномочия президента сложил по собственному желанию. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев, за Назарбаевым же осталось несколько постов, в том числе главы Совбеза, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".
Лайф сообщал, что 18 января Назарбаев впервые после начала беспорядков в Казахстане записал видео, в котором обратился к нации. В частности, он отметил, что январские события потрясли всю страну, и опроверг сообщения о своём отъезде.
Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января. Сегодня он завершился, когда последние российские миротворцы вылетели в Москву.
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