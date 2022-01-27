Парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

В Казахстане Сенат парламента принял поправки, согласно которым Нурсултан Назарбаев теряет пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Такое же решение принято и по Ассамблее народа Казахстана.

Соответствующие документы были одобрены нижней палатой парламента 19 января. Поправки вступят в силу, когда будут утверждены главной государства Касым-Жомартом Токаевым. Также Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым государственных инициатив.

Назарбаеву 81 год. Он занимал пост главы государства с 1991 по 2019 годы. Полномочия президента сложил по собственному желанию. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев, за Назарбаевым же осталось несколько постов, в том числе главы Совбеза, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".