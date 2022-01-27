"Глазам не поверила": Уральским четвероклашкам задали прочитать эротическую сказку Пушкина
Родители отказались выполнять с детьми такое домашнее задание и пожаловались директору школы, поскольку произведение попадает под возрастной ценз 16+.
© пресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинского
Школьникам города Реж в Свердловской области задали на дом прочитать сказку Александра Пушкина "Царь Никита и 40 его дочерей". Родители учеников увидели в произведении эротический подтекст, да и в самой книге написано, что она рассчитана на читателей юношеского и зрелого возраста.
"Задание появилось в электронном дневнике — прочитать в выходные сказку "Царь Никита и 40 его дочерей". Я зашла в Интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, ещё раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать", — приводит E1.ru слова мамы одного из учеников.
Родители обсудили эту ситуацию и согласились: читать про девушек, которых природа обделила важной частью тела, и знать другие пикантные подробности из жизни персонажей подобной сказки детям ещё рано.
"Меня возмутил факт безответственности педагога высшей категории. Если она знала и дала [задание] — это одно, если не знала и дала — это другое", – написала одна из родительниц.
В школе же заявили, что произведение в электронном дневнике оказалось случайно. Педагог якобы опечаталась — хотела указать другую сказку. Директор наказал учительницу дисциплинарно, а детям поменяли задание на дом. Вместо сказки про несчастных дочерей царя Никиты нужно прочитать и выучить стихотворение о зиме.
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А раньше Лайф рассказывал, что семья из Перми скинула в родительский чат видео с пьяной секс-вечеринкой. На кадрах ролика отец семейства "в шутку" домогается женщины, а его жена и тёща били её на глазах у годовалого мальчика.
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