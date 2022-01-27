Диетолог Зеленцова рассказала, кому противопоказан грейпфрут

Грейпфрут особенно богат витамином С и кремнием. Это означает, что, употребляя этот фрукт, можно не только значительно укрепить иммунитет, но и повысить синтез коллагена в организме. Об этом рассказала диетолог Светлана Зеленцова. Она отметила, что в продукте содержатся фитохимические вещества, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, то есть замедляющими старение.

"Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действием. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит", — рассказала Зеленцова РИА "Новости".

Она добавила, что содержащийся в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. А гесперидин — антиоксидант, оказывающий противоаллергическое действие, он также укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен. Ценный фрукт также может помочь при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, а его клетчатка полезна для кишечника. Однако, предупредила диетолог, увлекаться не стоит. Активные вещества подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме, и лучше употреблять этот плод не чаще раза в неделю.

"Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам. Из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу следует соблюдать осторожность в жаркое время года", — заключила эксперт.