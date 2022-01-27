Минфин предложил более мягкий вариант регулирования криптовалют в России

Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.

"Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях", — говорится в письме Минфина, оказавшемся в распоряжении РБК.

ФСБ, чья позиция также приводится в письме, считает, что регулирование позволит создать инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников. Таким образом регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать цепочки трансакций. Кроме того, можно будет проводить блокировку, арест и конфискацию при поступлении цифровой валюты. Большая часть из изложенного в концепции Минфина опирается на международный опыт.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает такие меры разумными, но и указывает на возможные сложности с децентрализацией. Эксперты цифрового рынка также указывают на невнятность мер, которыми будут принуждать к регистрации, и то, какие проблемы возникнут у тех, кто этого не сделал.

"Позиция Минфина выглядит привлекательной. Однако она опирается на банки, которые поднадзорны ЦБ, поэтому Минфину придётся искать компромисс с Банком России", — рассуждает Достов.