Минфин предложил более мягкий вариант регулирования криптовалют в России
Участники цифрового рынка видят в этом позитивные тенденции, но есть непонятные моменты. Например, как быть в случае идентификации пользователей через ЦБ, если эта мера противоречит децентрализации?
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Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.
"Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях", — говорится в письме Минфина, оказавшемся в распоряжении РБК.
ФСБ, чья позиция также приводится в письме, считает, что регулирование позволит создать инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников. Таким образом регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать цепочки трансакций. Кроме того, можно будет проводить блокировку, арест и конфискацию при поступлении цифровой валюты. Большая часть из изложенного в концепции Минфина опирается на международный опыт.
Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает такие меры разумными, но и указывает на возможные сложности с децентрализацией. Эксперты цифрового рынка также указывают на невнятность мер, которыми будут принуждать к регистрации, и то, какие проблемы возникнут у тех, кто этого не сделал.
"Позиция Минфина выглядит привлекательной. Однако она опирается на банки, которые поднадзорны ЦБ, поэтому Минфину придётся искать компромисс с Банком России", — рассуждает Достов.
Ранее Лайф сообщал, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге криптовалют, отметил Путин. Глава государства попросил Правительство РФ и Центробанк прийти к единому мнению на этот счёт, а потом рассказать ему о результатах.
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