Песков: Путин не планирует участия в Мюнхенской конференции
Именно на этой площадке 14 лет назад российский лидер произнёс широко известную речь, в которой подверг критике внешнюю политику США и расширение НАТО.
Владимир Путин © Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в этом году не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате. Она запланирована на 18‒20 февраля.
Именно на Мюнхенской конференции Владимир Путин произнёс в 2007 году знаменитую речь, в которой раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Тогда российский лидер выступил против планов расширения НАТО, и эта тема сейчас, через 14 лет, вновь оказалась в центре международной политической повестки.
Как рассказывал Лайф, в этом месяце состоялись переговоры по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве прошли консультации России и США, а 12-го числа в Брюсселе — РФ и НАТО. Также 21 января в Женеве российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. В Вашингтоне некоторые пункты называли неприемлемыми ещё до начала переговоров. Москва же подчёркивала, что это не ультиматум, и отмечала, что на односторонние уступки, особенно под давлением, она не пойдёт. США передали ответы на озабоченности России 26 января.
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