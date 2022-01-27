Песков: Путин не планирует участия в Мюнхенской конференции

Президент РФ Владимир Путин в этом году не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате. Она запланирована на 18‒20 февраля.