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Школьников в Новосибирской области решили отправить на дистанционку

В регионе зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", который, как заметил губернатор Травников, более активно распространяется среди детей.

27 января, 04:49

© Pixabay

Школьники Новосибирской области с 31 января переходят на дистанционную форму обучения. При этом младшие классы и вовсе уйдут на каникулы, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", — пояснил глава области.

Карантин будет носить дифференцированный формат. Младшие классы отправятся на каникулы, старшие школьники пробудут на дистанционке одну-две недели. А вот 11-е классы останутся обучаться очно, так как им скоро сдавать выпускные экзамены.

"Можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Причём можно отметить, несмотря на небольшие объёмы секвенирования, что новый штамм "омикрон" распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области", — сказал губернатор.

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А в Петербурге, как рассказывал Лайф, несовершеннолетним запретили ходить в музеи, кинотеатры и зоопарки. Также на удалёнку отправили все дополнительные общеобразовательные программы, проводящиеся вне школ, а иные запреты и ограничения продлили до 31 марта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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