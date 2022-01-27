Школьников в Новосибирской области решили отправить на дистанционку

Школьники Новосибирской области с 31 января переходят на дистанционную форму обучения. При этом младшие классы и вовсе уйдут на каникулы, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", — пояснил глава области.

Карантин будет носить дифференцированный формат. Младшие классы отправятся на каникулы, старшие школьники пробудут на дистанционке одну-две недели. А вот 11-е классы останутся обучаться очно, так как им скоро сдавать выпускные экзамены.

"Можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Причём можно отметить, несмотря на небольшие объёмы секвенирования, что новый штамм "омикрон" распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области", — сказал губернатор.