Из-за бродячих собак в Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации
Городская мэрия обозначила границы его действия — это участок между несколькими улицами, где ситуация с бездомными животными особенно сложная.
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Рост количества обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана стал поводом для введения в городе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Юрий Гришан.
Режим запускается с сегодняшнего дня, 27 января. Зоной его действия определили участок от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой.
"Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", — пояснил Гришан.
Ранее Лайф сообщал, что жителя Астраханской области насмерть загрызли бродячие собаки, когда он шёл на работу. Многие местные не удивлены жуткой ситуацией, так как неоднократно жаловались на нашествие беспризорных животных.
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