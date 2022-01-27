Из-за бродячих собак в Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации

Рост количества обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана стал поводом для введения в городе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Юрий Гришан.

Режим запускается с сегодняшнего дня, 27 января. Зоной его действия определили участок от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой.

"Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", — пояснил Гришан.