Экс-глава Интерпола Украины Куликов призвал Россию вступить в НАТО
Бывший депутат Рады считает, что по некоторым вопросам Москва и члены альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий одним из "невероятных".
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Снять напряжение в мире может помочь неожиданное вступление России в НАТО. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала "Наш".
"Решением всех накопившихся вопросов <…> является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее", — сказал Куликов, отмечая, что идею о вхождении Москвы в альянс озвучило "некое американское СМИ".
Он также добавил, что по некоторым вопросам Россия и члены НАТО могут быть союзниками. Однако бывший депутат назвал такой сценарий одним из "невероятных". Куликов призвал искать выход из сложной внешнеполитической ситуации невоенным путём.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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