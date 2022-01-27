Экс-глава Интерпола Украины Куликов призвал Россию вступить в НАТО

Снять напряжение в мире может помочь неожиданное вступление России в НАТО. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала "Наш".

"Решением всех накопившихся вопросов <…> является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее", — сказал Куликов, отмечая, что идею о вхождении Москвы в альянс озвучило "некое американское СМИ".