Володин уличил Запад в попытках переписать историю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг народа в войне. Председатель нижней палаты парламента призвал сделать всё, чтобы не допустить повторения трагедии. Об этом он написал в своём телеграм-канале в годовщину снятия блокады Ленинграда.

"Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать всё, чтобы не допустить повторения такой трагедии", — отметил Володин.

Он добавил, что подвиг ленинградцев является вечным примером мужества, стойкости и любви к Родине. А нацисты хотели "сравнять Ленинград с землёй" и полностью уничтожить жителей города. Спикер Госдумы подчеркнул, что жертвами блокады, которая продлилась 872 дня, стали почти миллион человек, что больше, чем потери США и Великобритании за все годы войны.

Володин также поделился личной историей. Он рассказал, что его дедушка погиб 25 ноября 1941 года под Тихвином в боях за участок железной дороги, по которой в Ленинград шло продовольствие.