В Британии заявили об ответственности РФ за деэскалацию ситуации с Украиной
Политолог Оленченко в свою очередь подчеркнул, что таким образом происходит попытка подменить вопрос европейской архитектуры безопасности украинским вопросом.
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Библиотека палаты общин британского парламента выпустила документ по итогам переговоров по гарантиям безопасности, согласно которому "бремя ответственности" за смягчение напряжённости на границе Украины лежит на России. Об этом сообщает RT.
"США и НАТО выразили уверенность, что бремя ответственности за деэскалацию и участие в конструктивных дипломатических усилиях теперь лежит на России", — сообщается в документе.
Причём там указывается, что Россия не брала на себя обязательств по поводу "будущих переговоров по теме безопасности или относительно ослабления напряжённости на границе с Украиной". Кроме того, британские специалисты, опираясь на данные Минобороны США, сообщили, что имеются "достоверные сообщения" о работе России над созданием "предлога для вторжения на Украину". Уточняется, что Москва якобы подготавливает "операции под чужим флагом", которые будут проводить российские агенты. Эти действия должны будут выглядеть "как нападение на силы, поддерживаемые Россией, или на русскоговорящее население на востоке Украины".
Таким образом происходит попытка подменить вопрос европейской архитектуры безопасности украинским вопросом, заметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его мнению, это обыкновенный приём западной пропаганды.
"Здесь попытка перевернуть ответственность — это обычный приём западной пропаганды. Мы высказываем свою обеспокоенность агрессивностью Запада через НАТО, а Великобритания говорит, что Россия несёт за всё ответственность. Когда она говорит "всё", в её интерпретации это означает "Украина". Хотя пять волн расширения НАТО были до Украины, до той пропагандистской кампании, которую развернули", — рассказал Оленченко.
По его словам, хотя и у Великобритании имеются инструменты для разрешения ситуации на Украине, но они не задействованы. Кроме того, такие доклады готовятся с той целью, чтобы оказать давление на ведущие европейские страны — Германию, Францию, Италию. Также Великобритания хочет склонить их к принятию "американской интерпретации кризиса на Украине".
Ранее телеканал CNN сообщал, что США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе. Там указали, что дополнительные войска могут развернуть на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом уточняется, что окончательно решение ещё не принято.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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