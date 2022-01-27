На Украине срочник расстрелял десятерых сослуживцев и сбежал с оружием
В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Солдата ищут, проводится операция "Сирена".
Сбежавший срочник Артемий Рябчук. Фото Facebook / МВС України
В украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает МВД Незалежной.
"На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас солдата ищут: в Днепре проводится операция "Сирена", по тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Нацгвардии. Причины такого поступка срочника пока не известны.
А в конце прошлого года украинские СМИ писали, что в Вооружённых силах страны назрели большие проблемы — военные массово отказываются от контрактов и уходят из армии на гражданку. Нехватка личного состава в подразделениях колеблется от 40 до 70%, недовольство бойцов растёт.
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