На Украине срочник расстрелял десятерых сослуживцев и сбежал с оружием

В украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает МВД Незалежной.

"На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас солдата ищут: в Днепре проводится операция "Сирена", по тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Нацгвардии. Причины такого поступка срочника пока не известны.