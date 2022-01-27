В сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми выявили случай ковида

В сборной России по биатлону выявили случай заражения коронавирусом перед вылетом на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов РФ.

Отмечается, что положительный результат дал тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского. Он не сможет отправиться на Игры, его место займёт Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке сервис-бригады.

Кроме того, ещё четыре члена сборной не смогли улететь в Пекин вместе с остальными спортсменами. Речь идёт о старшем тренере женской команды Михаиле Шашилове, массажисте Романе Никитине, а также спортсменках Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой. Их вылет отложен как минимум на сутки, так как для въезда в Китай необходимо дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе.