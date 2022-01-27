В сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми выявили случай ковида
Положительный результат дал тест на коронавирус главы сервис-группы Александра Печерского. В Пекине его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке.
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В сборной России по биатлону выявили случай заражения коронавирусом перед вылетом на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов РФ.
Отмечается, что положительный результат дал тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского. Он не сможет отправиться на Игры, его место займёт Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке сервис-бригады.
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Кроме того, ещё четыре члена сборной не смогли улететь в Пекин вместе с остальными спортсменами. Речь идёт о старшем тренере женской команды Михаиле Шашилове, массажисте Романе Никитине, а также спортсменках Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой. Их вылет отложен как минимум на сутки, так как для въезда в Китай необходимо дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе.
Лайф рассказывал, что первые спортсмены из России уже прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду. Олимпийские деревни в китайской столице официально откроются в четверг. На Играх разыграют 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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