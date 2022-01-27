Глава МИД Китая Ван И: США должны серьёзно отнестись к озабоченностям РФ по безопасности
Министр также заявил, что стороны конфликта на Украине должны вернуться к Минским договорённостям и не допускать эскалации ситуации.
Глава МИД Китая Ван И. Фото © Министерство иностранных дел Китайской Республики
Власти Китая призывают США с серьёзностью отнестись к предложениям России по безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном.
"Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьёз и урегулированы", — приводит пресс-служба МИД КНР его слова.
Кроме того, Ван И заявил, что стороны конфликта на Украине должны вернуться к Минским договорённостям и не допускать эскалации ситуации. По его словам, соблюдение этих соглашений позволит урегулировать кризис.
"Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых Минских соглашений. "Минск-2" был одобрен СБ ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объёме", — заявил Ван И.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Отмечается, что документ в ведомство доставил американский посол Джон Салливан.
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