Глава МИД Китая Ван И: США должны серьёзно отнестись к озабоченностям РФ по безопасности

Власти Китая призывают США с серьёзностью отнестись к предложениям России по безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном.

"Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьёз и урегулированы", — приводит пресс-служба МИД КНР его слова.

Кроме того, Ван И заявил, что стороны конфликта на Украине должны вернуться к Минским договорённостям и не допускать эскалации ситуации. По его словам, соблюдение этих соглашений позволит урегулировать кризис.