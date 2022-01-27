Иммунолог Болибок предупредил об угрозе заражения "омикроном" через еду

Заразиться новым штаммом коронавируса "омикрон" можно во время приёма пищи, так как вирус может оседать на продуктах и находиться там довольно долго. Об этом заявил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. В беседе с "Москвой 24" он отметил, это особенно касается холодных и замороженных блюд.

"Даже были описаны случаи заражения через подобные контакты. Это было ещё в первую волну, когда циркулировал "уханьский" штамм вируса. Сейчас научное сообщество утратило к этому интерес, но Китай продолжает постоянно отчитываться о завезённых к ним в страну заражённых продуктах. Поэтому они ставят вопрос, чтобы все поступающие к ним товары проходили полную дезинфекцию", — пояснил врач.

"Омикрон" способен оседать на блюдах и напитках, однако речь идёт не о горячих, а о холодных блюдах, отметил Болибок. Он также добавил, что, если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно. Однако подобные случаи, по словам врача, ещё не фиксировались.

"При нагревании вирус легко погибает. Капельки слюны с инфекцией могут осесть не столько на самой еде, сколько на посуде. Например, на краю бокала или ложке", — сказал специалист.

Такой способ называется контактно-бытовым, при этом если человек проглотит инфекцию вместе с едой, то он вряд ли заболеет, так как пища просто переварится в желудке, подчеркнул Болибок. От заражения, пояснил он, человека предохраняет соляная кислота. Однако если вирус зафиксируется на слизистой рта от грязных столовых приборов, то можно подхватить болезнь.

Иммунолог также заметил, что причиной высокой заболеваемости CoViD-19 среди детей могло стать именно попадание "омикрона" в желудок. Дело в том, что у ребёнка соляная кислота вырабатывается слабо, иногда вперемешку с молочной кислотой. Тем не менее точных данных на это счёт ещё нет, резюмировал эксперт.