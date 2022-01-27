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Задержан украинский срочник, который расстрелял сослуживцев

Артём Рябчук служил с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался положительно.

27 января, 07:46
<p>Украинский срочник, который расстрелял сослуживцев. Фото © <a href="https://t.me/uniannet/29689" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УНИАН</a></p>

Украинский срочник, который расстрелял сослуживцев. Фото © УНИАН

На Украине задержали солдата-срочника Артёма Рябчука, который расстрелял сослуживцев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук ранее рассказал, что Рябчук служил с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался положительно.

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Напомним, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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