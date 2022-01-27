Задержан украинский срочник, который расстрелял сослуживцев

На Украине задержали солдата-срочника Артёма Рябчука, который расстрелял сослуживцев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

Пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук ранее рассказал, что Рябчук служил с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался положительно.

"Это просто узаконенное рабство": На Украине заявили о нежелании граждан служить в армии

Напомним, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш".