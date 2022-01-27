Медведев: Украинцам в конечном счёте надоест бардак, и они выберут новое руководство

Народ Украины, устав от нынешнего "бардака", в конечном счёте выберет руководство страны, которое будет проводить проукраинскую политику и наладит отношения с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Украинцы — люди близкие нам и очень прагматичные. И, я думаю, в конечном счёте этот бардак им просто надоест, и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить — нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику", — цитирует Медведева ТАСС.

По его мнению, такая проукраинская политика будет направлена на налаживание экономических отношений с Россией и на "признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов".

При этом в нынешнем президенте Украины Медведев не разочарован — поскольку Владимир Зеленский делает ровно то, что должен был делать человек с "уровнем его профессиональной годности".

"Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины", — добавил Медведев.