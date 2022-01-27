Дипломат Полянский: Sky News показал нарушение Киевом Минских соглашений
Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал, что видео было продемонстрировано прямо перед тем, как он дал интервью телеканалу. После этого беседа пошла не по плану британской журналистки, добавил он.
Дмитрий Полянский. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo
Британский телеканал Sky News показал в эфире нарушение Украиной Минских соглашений — в ролике двое подданных Великобритании воюют за Киев и находятся на передовой, что является явным несоблюдением пункта 10 Комплекса мер по выполнению договорённостей. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.
Он отметил, что телеканал долго и настойчиво просил его дать интервью по ситуации вокруг Украины. В результате дипломат согласился на беседу и 24 января эфир состоялся. Однако перед разговором Sky News прокрутил ролик о двух британцах, отмечает Полянский.
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"Когда ведущая дала мне слово, я через некоторое время привлёк её внимание к тому, что, демонстрируя этот сюжет, британцы, по сути, бравируют нарушением Украиной пункта 10 Минских договорённостей, предусматривающих вывод всех иностранных подразделений и наёмников из Донбасса. У ведущей вытянулось лицо — не таков был сценарий разговора!" — написал дипломат.
После этого, по его словам, журналистка поинтересовалась, нет ли у самой России войск на Украине, ссылаясь на некие данные телеканала, на что получила отрицательный ответ. Полянский порекомендовал опираться на информацию СММ ОБСЕ, которая не подтверждает присутствие российских военных в Донбассе.
Затем, добавил Полянский, ведущая заявила, что Россия хочет напасть на Незалежную, так как она расположила войска на своей границе.
"Я эти все спекуляции легко отвёл, благо много всего на эту тему в последнее время говорено. А напоследок сказал: а вы знаете, что о якобы готовящейся российской агрессии сегодня твердят только американцы и некоторые европейцы? Даже Украина уже дала задний ход. <...> Привёл ей слова [главы] Минобороны Украины [Алексея] Резникова. В итоге — ещё большее замешательство, после чего ведущая быстро разговор свернула", — написал первый зампостпреда РФ при ООН.
Он добавил, что после этого ни пересказ его интервью, ни ссылки на него так и не были опубликованы, а от контактов представители телеканала уходят, хотя "до этого кичились интересом к российской позиции".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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