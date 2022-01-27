Дипломат Полянский: Sky News показал нарушение Киевом Минских соглашений

Британский телеканал Sky News показал в эфире нарушение Украиной Минских соглашений — в ролике двое подданных Великобритании воюют за Киев и находятся на передовой, что является явным несоблюдением пункта 10 Комплекса мер по выполнению договорённостей. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Он отметил, что телеканал долго и настойчиво просил его дать интервью по ситуации вокруг Украины. В результате дипломат согласился на беседу и 24 января эфир состоялся. Однако перед разговором Sky News прокрутил ролик о двух британцах, отмечает Полянский.

"Когда ведущая дала мне слово, я через некоторое время привлёк её внимание к тому, что, демонстрируя этот сюжет, британцы, по сути, бравируют нарушением Украиной пункта 10 Минских договорённостей, предусматривающих вывод всех иностранных подразделений и наёмников из Донбасса. У ведущей вытянулось лицо — не таков был сценарий разговора!" — написал дипломат.

После этого, по его словам, журналистка поинтересовалась, нет ли у самой России войск на Украине, ссылаясь на некие данные телеканала, на что получила отрицательный ответ. Полянский порекомендовал опираться на информацию СММ ОБСЕ, которая не подтверждает присутствие российских военных в Донбассе.

Затем, добавил Полянский, ведущая заявила, что Россия хочет напасть на Незалежную, так как она расположила войска на своей границе.

"Я эти все спекуляции легко отвёл, благо много всего на эту тему в последнее время говорено. А напоследок сказал: а вы знаете, что о якобы готовящейся российской агрессии сегодня твердят только американцы и некоторые европейцы? Даже Украина уже дала задний ход. <...> Привёл ей слова [главы] Минобороны Украины [Алексея] Резникова. В итоге — ещё большее замешательство, после чего ведущая быстро разговор свернула", — написал первый зампостпреда РФ при ООН.