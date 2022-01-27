Рудковская рассказала об улучшении состояния Плющенко после госпитализации

Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко, которого госпитализировали с тренировки, уже намного лучше. Об этом сообщила его супруга, продюсер Яна Рудковская в беседе с "Матч ТВ".

"Спасибо всем за переживания. С Евгением всё хорошо. Как его состояние? Уже отпустили на амбулаторное лечение. Мы сейчас уже дома", — сказала Рудковская.