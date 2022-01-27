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Рудковская рассказала об улучшении состояния Плющенко после госпитализации

Продюсер отметила, что двукратного олимпийского чемпиона уже отпустили на амбулаторное лечение. Она также поблагодарила всех за переживания.

27 января, 07:29

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото © Instagram / plushenkoofficial

Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко, которого госпитализировали с тренировки, уже намного лучше. Об этом сообщила его супруга, продюсер Яна Рудковская в беседе с "Матч ТВ".

"Спасибо всем за переживания. С Евгением всё хорошо. Как его состояние? Уже отпустили на амбулаторное лечение. Мы сейчас уже дома", — сказала Рудковская.

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Ранее Лайф писал, что двукратного олимпийского чемпиона Плющенко увезли в больницу прямо с тренировки. Позднее состояние 39-летнего спортсмена удалось стабилизировать и он вышел на связь с поклонниками. Как сообщила его супруга Яна Рудковская, всему виной обострение старого недуга.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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