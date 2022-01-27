Удачная сделка: Овечкин отдал юному фанату шайбу, получив взамен шоколадку

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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин перед началом встречи против "Сан-Хосе Шаркс" стал участником любопытной сделки с юным фанатом своей команды.

Форвард подарил маленькому любителю хоккея шайбу, а взамен Овечкин получил шоколадный батончик. Поблагодарив фаната, он отдал угощение кому-то из сотрудников клуба на скамейку запасных.