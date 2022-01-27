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Удачная сделка: Овечкин отдал юному фанату шайбу, получив взамен шоколадку

Правда, это не помогло форварду набрать очки в игре против "Сан-Хосе".

27 января, 07:51

Видео © Twitter / Washington Capitals

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин перед началом встречи против "Сан-Хосе Шаркс" стал участником любопытной сделки с юным фанатом своей команды.

Форвард подарил маленькому любителю хоккея шайбу, а взамен Овечкин получил шоколадный батончик. Поблагодарив фаната, он отдал угощение кому-то из сотрудников клуба на скамейку запасных.

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Правда, такой подарок не помог Овечкину набрать очки в игре, а "столичные" уступили со счётом 1:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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