Медведев: Прямое столкновение РФ и НАТО на Украине — катастрофический сценарий

"Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я надеюсь, что этого никогда не произойдёт. Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединённых Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", — цитирует Медведева РИА "Новости".