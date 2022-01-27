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Медведев: Прямое столкновение РФ и НАТО на Украине — катастрофический сценарий

Зампредседателя Совбеза выразил надежду, что такого исхода событий не будет. Ранее Североатлантический альянс объявил об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Незалежной.

27 января, 07:46
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin.ru

Гипотетическое прямое столкновение России и НАТО на Украине является катастрофическим исходом событий. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я надеюсь, что этого никогда не произойдёт. Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединённых Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", — цитирует Медведева РИА "Новости".

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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Комментариев: 2

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Андрей Щербаков27 января, 08:34

Странно!Что вообще, Медведев может коментировать?????????????????????????????????

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pappa chappa27 января, 08:34

Вышел из запоя решил фигню запостить)))

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