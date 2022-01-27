Грудинина обвинили в уничтожении природы соседнего с совхозом имени Ленина лесопарка

Бизнесмен Павел Грудинин ежегодно сливал талую воду из одного из прудов на территории совхоза имени Ленина в Видновский лесопарк, чем наносил непоправимый урон природе. Об этом рассказал директор МБУ "Парк культуры и отдыха г. Видное" Павел Цуканов.

"Совхоз им. Ленина сливал эту воду каждый год, постоянно. Привыкли, что там нет людей, и поэтому можно делать что угодно. Я думаю, что Павел Николаевич по большому счёту делает всё то же самое. Раз там ничего нет, то можно нарушать, на все законы Гослесфонда "положить", — подчеркнул Цуканов.

По его словам, от одного из прудов на территории совхоза имени Ленина к лесопарку протянуты шланги, по которым стекает талая вода — с ней не справляются из-за большого количества снега. Вместо того чтобы наладить специальную систему для откачки, руководство ЗАО решило слить лишнюю воду к соседям, считает директор парка.

"Просто наплевательское отношение к природе. Он говорит, что мы за природу, но если вы придёте к совхозу им. Ленина, то увидите, что там очень много деревьев в своё время Павел Николаевич вырубил, чтобы сделать небольшую дорожку", — добавил он.

Цуканов отметил, что подобный сброс воды является незаконным и наносит вред экологии, размывая почву и обнажая корни деревьев. Кроме того, урон получила лыжная трасса, которую только недавно возвели в Видновской лесополосе.

Первый раз директор парка культуры и отдыха заметил нарушение на январских каникулах. Повторный инцидент, по его словам, произошёл 14 января, но уже в меньшем количестве. По обоим случаям нарушения закона Администрацией и Советом депутатов Ленинского городского округа были направлены запросы в компетентные органы. В настоящий момент трасса восстановлена, однако оценить ущерб природе можно будет, только когда сойдёт снег. В районе сброса воды, которая сейчас застыла, находятся столбы освещения и кабели.