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Грудинина обвинили в уничтожении природы соседнего с совхозом имени Ленина лесопарка

От одного из прудов на территории совхоза к соседям протянуты шланги, по которым стекает талая вода, что размывает почву и обнажает корни деревьев. Кроме того, был нанесён урон лыжной трассе.

27 января, 08:37

Бывший директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Бизнесмен Павел Грудинин ежегодно сливал талую воду из одного из прудов на территории совхоза имени Ленина в Видновский лесопарк, чем наносил непоправимый урон природе. Об этом рассказал директор МБУ "Парк культуры и отдыха г. Видное" Павел Цуканов.

"Совхоз им. Ленина сливал эту воду каждый год, постоянно. Привыкли, что там нет людей, и поэтому можно делать что угодно. Я думаю, что Павел Николаевич по большому счёту делает всё то же самое. Раз там ничего нет, то можно нарушать, на все законы Гослесфонда "положить", — подчеркнул Цуканов.

По его словам, от одного из прудов на территории совхоза имени Ленина к лесопарку протянуты шланги, по которым стекает талая вода — с ней не справляются из-за большого количества снега. Вместо того чтобы наладить специальную систему для откачки, руководство ЗАО решило слить лишнюю воду к соседям, считает директор парка.

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"Просто наплевательское отношение к природе. Он говорит, что мы за природу, но если вы придёте к совхозу им. Ленина, то увидите, что там очень много деревьев в своё время Павел Николаевич вырубил, чтобы сделать небольшую дорожку", — добавил он.

Цуканов отметил, что подобный сброс воды является незаконным и наносит вред экологии, размывая почву и обнажая корни деревьев. Кроме того, урон получила лыжная трасса, которую только недавно возвели в Видновской лесополосе.

Первый раз директор парка культуры и отдыха заметил нарушение на январских каникулах. Повторный инцидент, по его словам, произошёл 14 января, но уже в меньшем количестве. По обоим случаям нарушения закона Администрацией и Советом депутатов Ленинского городского округа были направлены запросы в компетентные органы. В настоящий момент трасса восстановлена, однако оценить ущерб природе можно будет, только когда сойдёт снег. В районе сброса воды, которая сейчас застыла, находятся столбы освещения и кабели.

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Ранее Лайф рассказал, что стало известно о многомиллионном имуществе и криминальном прошлом помощника Грудинина. Журналисты выяснили, что он привлекался за наркотики и получал деньги от Госдепартамента США. Недавно на него подали в суд.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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