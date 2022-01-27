Депутат Госдумы Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичное жильё

Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить льготную ипотеку на вторичное жильё. Это может быть распространено на те города и посёлки, где нет новостроек, пишет газета "Известия".

Отмечается, что нынешняя льготная ипотека в России направлена в первую очередь на поддержку спроса в новостройках и не распространяется на вторичное жильё. Одной из самых популярных программ является заём под 7%. Якубовский подчеркнул, что в населённых пунктах, где нового жилья нет, у граждан нет возможности воспользоваться государственной поддержкой, а это ставит их в неравные условия. К тому же, добавил депутат, программа "Сельская ипотека" распространяется только на "вторичку" и ею нельзя воспользоваться в населённых пунктах, численность населения которых превышает 30 тысяч человек.

В этой связи парламентарий считает, что нужно разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жильё в населённых пунктах, где нет активного жилищного строительства. Он также предложил рассмотреть возможность распространить на данные территории действие всех имеющихся адресных льготных программ. Якубовский добавил, что при этом необходимо ограничить покупку квартир в тех домах, которые признаны аварийными.

Обращение поступило в аппарат правительства, а также направлено для проработки в Минстрой и Министерство финансов. Причём в последнее ведомство письмо ещё не было доставлено.