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Футболист Варела заявил, что в "Динамо" скрыли его заражение коронавирусом

В результате он не смог помочь своей национальной команде в матче отбора ЧМ-2022.

27 января, 08:20
<p>Гилермо Варела. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Гилермо Варела. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Защитник Гилермо Варела в беседе с ESPN рассказал, как в московском "Динамо" скрыли факт того, что он заразился коронавирусом.

Защитник рассказал, как перед матчем отбора ЧМ-2022 ему позвонил спортивный директор сборной Уругвая, который заметил, что непривитый Варела сможет спокойно попасть в Парагвай (где и проходила игра).

"Проблема заключалась в том, что клуб никогда не объявлял о моём коронавирусе официально, потому что в таком случае, мне пришлось бы пропустить 1520 дней. В итоге через десять дней я уже тренировался, а на 12-й вышел на поле уже в матче", — заявил Варела.

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Добавим, что Варела перешёл в "Динамо" в 2020 году из "Копенгагена" сначала на правах аренды, а летом 2021 года москвичи подписали с ним полноценный контракт.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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