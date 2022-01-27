Футболист Варела заявил, что в "Динамо" скрыли его заражение коронавирусом

Защитник Гилермо Варела в беседе с ESPN рассказал, как в московском "Динамо" скрыли факт того, что он заразился коронавирусом.

Защитник рассказал, как перед матчем отбора ЧМ-2022 ему позвонил спортивный директор сборной Уругвая, который заметил, что непривитый Варела сможет спокойно попасть в Парагвай (где и проходила игра).

"Проблема заключалась в том, что клуб никогда не объявлял о моём коронавирусе официально, потому что в таком случае, мне пришлось бы пропустить 15‒20 дней. В итоге через десять дней я уже тренировался, а на 12-й вышел на поле уже в матче", — заявил Варела.