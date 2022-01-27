В ПФР рассказали, кому из беременных полагается пособие в 30 тысяч рублей

Ожидающие ребенка жёны призывников могут получить единовременное пособие, сумма которого в 2022 году составляет 29 908,46 рубля, не включая районный коэффициент. Об этом сообщили в отделении ПФР по Томской области.

В фонде добавили, что подавать заявление на выплату можно на сроке беременности более 180 дней и при условии, что муж уже призван на службу. Для получения пособия, в частности, понадобится предоставить документ из воинской части. Справку также может выдать военкомат, если служба окончена к моменту обращения.

"Получают денежные выплаты все женщины, находящиеся в положении, вне зависимости от региона проживания. Поэтому какого-то особого расчёта в данном случае вести не приходится", — говорится в сообщении.