Медведев назвал Украину игрушкой в руках НАТО и США
Сама по себе Незалежная не нужна ни Вашингтону, ни Европе, добавил замглавы СБ РФ. Киев является инструментом в "игре" против России, отметил он.
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова
Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО, которую используют как инструмент геополитического давления на Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Его слова приводит ТАСС.
"Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию", — сказал он.
Медведев добавил, что сама по себе Незалежная не нужна ни США, ни Европе, "как это ни печально звучит для Украины". Однако Киев является мощным инструментом в "игре" против России и даже Китая, считает замглавы СБ РФ.
"Поэтому эта напряжённость связана прежде всего с этим. С другой стороны, она связана с тем курсом, который проводится руководством Украины в последние годы", — заключил он.
Ранее Медведев заявил, что украинцам в конечном счёте надоест бардак и они выберут новое руководство. А нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский делает ровно то, что должен был делать человек с "уровнем его профессиональной годности", добавил зампред Совбеза.
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