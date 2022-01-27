Медведев назвал Украину игрушкой в руках НАТО и США

Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО, которую используют как инструмент геополитического давления на Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Его слова приводит ТАСС.

"Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию", — сказал он.

Медведев добавил, что сама по себе Незалежная не нужна ни США, ни Европе, "как это ни печально звучит для Украины". Однако Киев является мощным инструментом в "игре" против России и даже Китая, считает замглавы СБ РФ.

"Поэтому эта напряжённость связана прежде всего с этим. С другой стороны, она связана с тем курсом, который проводится руководством Украины в последние годы", — заключил он.