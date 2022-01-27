Медведев заявил, что Россия не может размещать на Кубе и в Венесуэле военные базы

Россия не может размещать на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было во времена СССР, так как эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединёнными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", — приводит слова Медведева РИА "Новости".

Зампред Совбеза также отметил, что Куба и Венесуэла являются партнёрами РФ, которые ведут независимую внешнюю политику, являясь при этом полностью суверенными государствами. И размещение баз должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием и национальными интересами.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что не считает правильным разговаривать на тему размещения военных баз РФ, так как это провоцирует напряжённость в мире. Он добавил, что у Москвы действительно есть определённые договорённости с некоторыми странами о присутствии её войск, например с Сирией.