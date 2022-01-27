Вдова растерзанного собаками астраханца заявила, что смертельное нападение было не первым

Вдова растерзанного насмерть собаками мужчины из Астраханской области Марина рассказала, что нападение животных, закончившееся трагедией, было не первым. Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

По её словам, обычно погибший 58-летний Николай, ремонтирующий катера и лодки в одном из пригородных сёл, выходил из дома рано утром, чтобы доехать до места работы. Последний участок пути он был вынужден преодолевать вместе с другими рабочими частного предприятия.

"Они собирались втроём перед работой, чтобы не по одному идти, потому что нападения уже были. То одна собака огромная на него прыгала, то другие, когда шёл один. Я была раз в тех краях и видела, что на пути бегают три стаи огромных собак — всего их, наверное, под 50 было", — вспоминает Марина.

Однако в день трагедии мужчине пришлось отстать от своих приятелей, чтобы зайти в банк — решить вопрос с карточкой. Приятелям он сказал, что догонит их чуть позже. Обычно погибшему удавалось отпугнуть собак и в одиночку, однако в этот раз у него не получилось.

"Он был тихим и спокойным, не скандалистом. Про таких говорят: "Мухи не обидит". А ещё трудолюбивым был. Мы 21 год вместе. Были..." — рассказывает вдова.

Супруги жили в одной квартире вместе с матерью Марины. Обе женщины вышли на пенсию, единственным кормильцем оставался Николай. Детей у погибшего не было, однако у вдовы осталось две дочери и три внука от первого брака. Хоронить Николая не на что. По словам Марины, почти вся пенсия уходит на коммуналку.

Пока никто из представителей власти не связывался с женщиной. Знакомые советуют подавать в суд. Стоит отметить, что многие местные жители не удивлены жуткой ситуацией, так как неоднократно жаловались на нашествие беспризорных собак.