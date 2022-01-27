Российским олимпийцам пришлось три часа ожидать свой багаж в аэропорту Пекина

Прибывшим в Пекин членам олимпийской сборной России пришлось около трёх часов ждать свой багаж в местном аэропорту. Об этом пишет РИА "Новости" .

После прилёта россияне отправились сдавать ПЦР-тесты и проходить паспортный контроль, а затем — в зал ожидания багажа, где провели три часа. Кроме того, сотрудники пекинского аэропорта не смогли разобраться, представителям какого вида спорта принадлежит тот или иной багаж, в результате чего образовалась путаница.