Российским олимпийцам пришлось три часа ожидать свой багаж в аэропорту Пекина
Напомним, первая группа наших спортсменов уже прилетела в Китай, где начнёт готовиться к главному старту четырёхлетия.
Фото © ТАСС / AP Photo / David J. Phillip
Прибывшим в Пекин членам олимпийской сборной России пришлось около трёх часов ждать свой багаж в местном аэропорту. Об этом пишет РИА "Новости".
После прилёта россияне отправились сдавать ПЦР-тесты и проходить паспортный контроль, а затем — в зал ожидания багажа, где провели три часа. Кроме того, сотрудники пекинского аэропорта не смогли разобраться, представителям какого вида спорта принадлежит тот или иной багаж, в результате чего образовалась путаница.
Ранее Лайф сообщал, что в Пекин прилетела первая часть спортсменов олимпийской сборной России. Сегодня в столице Китая откроется Олимпийская деревня.
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