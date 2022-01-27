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Российским олимпийцам пришлось три часа ожидать свой багаж в аэропорту Пекина

Напомним, первая группа наших спортсменов уже прилетела в Китай, где начнёт готовиться к главному старту четырёхлетия.

27 января, 08:26
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / David J. Phillip</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / David J. Phillip

Прибывшим в Пекин членам олимпийской сборной России пришлось около трёх часов ждать свой багаж в местном аэропорту. Об этом пишет РИА "Новости".

После прилёта россияне отправились сдавать ПЦР-тесты и проходить паспортный контроль, а затем — в зал ожидания багажа, где провели три часа. Кроме того, сотрудники пекинского аэропорта не смогли разобраться, представителям какого вида спорта принадлежит тот или иной багаж, в результате чего образовалась путаница.

Первые спортсмены из России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх

Первые спортсмены из России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх

Ранее Лайф сообщал, что в Пекин прилетела первая часть спортсменов олимпийской сборной России. Сегодня в столице Китая откроется Олимпийская деревня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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