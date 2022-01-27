В Роспотребнадзоре объяснили, как пожаловаться на босса при отказе в удалёнке

Работник может пожаловаться в Роспотребнадзор, если руководитель отказывается переходить на удалёнку. Правда, сделать это можно в том случае, если большинство сотрудников ушли на больничный в связи с коронавирусом. Об этом в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

Если на больничный отправилась большая часть коллег и вы считаете, что после контакта с ними вам тоже требуется самоизоляция, то можно подать жалобу. Если выяснится, что руководителю уже выдали предписание о переводе на удалёнку, ему грозит административная ответственность.

"По каждому случаю регистрации CoViD-19 в организованном коллективе управление выдаёт предписание о проведении дополнительных мер: в зависимости от ситуации мы определяем комплекс мероприятий, которые необходимо провести в той или иной организации", — объяснила Безбородова.