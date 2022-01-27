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В Роспотребнадзоре объяснили, как пожаловаться на босса при отказе в удалёнке

Таким образом, в случае фиксации нарушений сотрудники местного управления проведут ряд мероприятий по контролю за выполнением необходимых профилактических мер.

27 января, 11:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Работник может пожаловаться в Роспотребнадзор, если руководитель отказывается переходить на удалёнку. Правда, сделать это можно в том случае, если большинство сотрудников ушли на больничный в связи с коронавирусом. Об этом в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

Если на больничный отправилась большая часть коллег и вы считаете, что после контакта с ними вам тоже требуется самоизоляция, то можно подать жалобу. Если выяснится, что руководителю уже выдали предписание о переводе на удалёнку, ему грозит административная ответственность.

"По каждому случаю регистрации CoViD-19 в организованном коллективе управление выдаёт предписание о проведении дополнительных мер: в зависимости от ситуации мы определяем комплекс мероприятий, которые необходимо провести в той или иной организации", — объяснила Безбородова.

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Ранее стало известно, что школьников в Новосибирской области решили отправить на дистанционку. В регионе зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", который, как заметил губернатор Травников, более активно распространяется среди детей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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