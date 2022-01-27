"Вектор": Об активном распространении нового коронавируса NeoCov пока речь не идёт

Специалисты научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских учёных о новом коронавирусе NeoCov и не считают, что сейчас возможно его массовое распространение. Об этом заявили журналистам в центре.

"В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", — говорится в сообщении.