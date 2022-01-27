"Вектор": Об активном распространении нового коронавируса NeoCov пока речь не идёт
По словам экспертов центра, обозначенные китайскими учёными риски носят потенциальный характер и требуют изучения.
Вирусолог изучает вирус в микроскоп. Фото © Freepik / DCStudio
Специалисты научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских учёных о новом коронавирусе NeoCov и не считают, что сейчас возможно его массовое распространение. Об этом заявили журналистам в центре.
"В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", — говорится в сообщении.
Напомним, учёные из китайского города Ухань, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного образца, но в Южно-Африканской Республике. Специалисты считают, что для взаимодействия с организмом человека вирусу NeoCoV нужна определённая мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
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