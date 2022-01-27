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"Вектор": Об активном распространении нового коронавируса NeoCov пока речь не идёт

По словам экспертов центра, обозначенные китайскими учёными риски носят потенциальный характер и требуют изучения.

27 января, 09:12

Вирусолог изучает вирус в микроскоп. Фото © Freepik / DCStudio

Специалисты научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских учёных о новом коронавирусе NeoCov и не считают, что сейчас возможно его массовое распространение. Об этом заявили журналистам в центре.

"В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", — говорится в сообщении.

Вирусолог Жемчугов рассказал, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения вируса NeoCoV

Вирусолог Жемчугов рассказал, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения вируса NeoCoV

Напомним, учёные из китайского города Ухань, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного образца, но в Южно-Африканской Республике. Специалисты считают, что для взаимодействия с организмом человека вирусу NeoCoV нужна определённая мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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