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Песков: Распространение "омикрона" остановить невозможно

Представитель Кремля отметил, что, судя по действиям оперштаба в ситуации с этим штаммом ковида, сейчас важнее отслеживать динамику госпитализаций в российских регионах.

27 января, 10:20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Невозможно принять меры, чтобы остановить распространение "омикрона" коронавируса, но важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения [штамма] [корона]вируса "омикрон" вмешаться не может, это просто невозможно. Принять меры, которые бы остановили распространение "омикрона", просто невозможно физически", — заявил он, отвечая на вопрос, не собирается ли российский лидер лично вмешаться в ситуацию и принять особые меры.

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Представитель Кремля также отметил, что, судя по действиям оперштаба в ситуации с распространением "омикрона", гораздо важнее отслеживать динамику госпитализаций и уровня заполняемости койко-мест в регионах, несмотря на то что заболевание переносится в более лёгкой форме.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав опергруппы по омикрон-штамму ковида. Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в России, сообщили в кабмине. Куратором опергруппы назначили вице-премьера Татьяну Голикову.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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