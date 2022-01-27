Песков: Распространение "омикрона" остановить невозможно
Представитель Кремля отметил, что, судя по действиям оперштаба в ситуации с этим штаммом ковида, сейчас важнее отслеживать динамику госпитализаций в российских регионах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Невозможно принять меры, чтобы остановить распространение "омикрона" коронавируса, но важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения [штамма] [корона]вируса "омикрон" вмешаться не может, это просто невозможно. Принять меры, которые бы остановили распространение "омикрона", просто невозможно физически", — заявил он, отвечая на вопрос, не собирается ли российский лидер лично вмешаться в ситуацию и принять особые меры.
Представитель Кремля также отметил, что, судя по действиям оперштаба в ситуации с распространением "омикрона", гораздо важнее отслеживать динамику госпитализаций и уровня заполняемости койко-мест в регионах, несмотря на то что заболевание переносится в более лёгкой форме.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав опергруппы по омикрон-штамму ковида. Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в России, сообщили в кабмине. Куратором опергруппы назначили вице-премьера Татьяну Голикову.
Комментариев: 0