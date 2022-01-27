Песков: Распространение "омикрона" остановить невозможно

Невозможно принять меры, чтобы остановить распространение "омикрона" коронавируса, но важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения [штамма] [корона]вируса "омикрон" вмешаться не может, это просто невозможно. Принять меры, которые бы остановили распространение "омикрона", просто невозможно физически", — заявил он, отвечая на вопрос, не собирается ли российский лидер лично вмешаться в ситуацию и принять особые меры.

Представитель Кремля также отметил, что, судя по действиям оперштаба в ситуации с распространением "омикрона", гораздо важнее отслеживать динамику госпитализаций и уровня заполняемости койко-мест в регионах, несмотря на то что заболевание переносится в более лёгкой форме.