Премьер Мишустин утвердил состав опергруппы по омикрон-штамму ковида

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по вопросам, связанным с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу", — говорится в релизе.

Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в России. Таким образом, она сможет оперативно принимать необходимые решения для борьбы с распространением CoViD-19, поддержки системы здравоохранения и помощи россиянам. Отмечается, что оценка ситуации будет проводиться на основе сведений Роспотребнадзора.

В структуре работают 42 человека. Куратором опергруппы назначили вице-премьера Татьяну Голикову, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольгу Кривонос, замглавы — директора департамента здравоохранения правительства Игоря Каграманяна, а ответственным секретарём — его заместителя Елену Скачкову. Также в состав группы вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, начальник Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Вместе с тем в группу включили замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину, замглавы Минцифры Олега Качанова, замглавы Минфина Павла Кадочникова, замминистра просвещения Александра Бугаева. Также в структуру вошли члены Координационного и Ситуационного центров Правительства РФ. Помимо этого, Голикова утвердила персональный состав представителей регионов.

"Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развёртыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники", — сообщается в релизе.

В обязанности Росздравнадзора входит сбор и предоставление данные по лекарственному обеспечению пациентов с коронавирусом. Оценка качества амбулаторной и стационарной медпомощи будет проводиться на основе сведений ФФОМС, а анализ объёма производства тест-систем — на основе данных Минпромторга. Аналитика по использованию пациентами дистанционных сервисов, в том числе кол-центров и портала "Госуслуги", станет обязанностью Минцифры. Предоставлять данные о количестве выданных ввиду заражения или контактов с заболевшими больничных листов должен будет Федеральный фонд социального страхования.

Проводить мониторинг работы горячих линий центров соцзащиты по оказанию помощи на дому и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в интернатах должен будет Минтруд. Минпросвещения станет собирать и предоставлять данные о числе образовательных учреждений, переведённых на дистанционный режим. А Росмолодёжь и Общероссийский народный фонд будут сообщать о работе волонтёров, работающих с ковидными пациентами.