В "Газпроме" заявили об уменьшении запасов газа в хранилищах Европы до 40,9%

В подземных хранилищах Европы осталось менее четверти от закачанного летом газа, а общий уровень их заполненности на сегодня составляет 40,9%. Об этом заявили в "Газпроме" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. При этом заполненность ПХГ Германии и Франции упала до 39%.

"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 25 января запасы уже на 2,24 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату", — говорится в сообщении компании.

Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях. Так, 25 января показатель снизился до 11,8 миллиарда кубометров, что на 45,4% ниже, чем в прошлом году.

