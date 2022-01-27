В "Газпроме" заявили об уменьшении запасов газа в хранилищах Европы до 40,9%
Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. Так, 25 января показатель снизился до 11,8 млрд кубометров, что на 45,4% ниже, чем в прошлом году, отметили в компании.
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В подземных хранилищах Европы осталось менее четверти от закачанного летом газа, а общий уровень их заполненности на сегодня составляет 40,9%. Об этом заявили в "Газпроме" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. При этом заполненность ПХГ Германии и Франции упала до 39%.
"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 25 января запасы уже на 2,24 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату", — говорится в сообщении компании.
Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях. Так, 25 января показатель снизился до 11,8 миллиарда кубометров, что на 45,4% ниже, чем в прошлом году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС. Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.
Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила 2100 долларов за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась. Позже агентство Bloomberg сообщило, что США начали искать замену России в поставках газа Европе. В свою очередь, Times узнала о страхе Британии перед ограничением поставок российского газа из-за санкций.
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