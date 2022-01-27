Песков: Переворот на Украине в 2014-м привёл к событиям, напоминающим холодную войну

"После 2014 года, после того как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя и подписались под противоположными обязательствами <…> государственный переворот, который привёл к непоправимым событиям, к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, начались процессы, которые привели к изрядной напряжённости, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну", — сообщил Песков.