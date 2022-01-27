Песков: Переворот на Украине в 2014-м привёл к событиям, напоминающим холодную войну
По словам представителя Кремля, случившееся в Незалежной стало результатом попустительства целого ряда стран, которые взяли на себя "противоположные обязательства".
Дмитрий Песков © ТАСС / Новодережкин Антон
Государственный переворот на Украине, который произошёл в 2014 году, привёл к изрядной напряжённости, напоминающей по многим параметрам холодную войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После 2014 года, после того как на Украине был спровоцирован и при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя и подписались под противоположными обязательствами <…> государственный переворот, который привёл к непоправимым событиям, к тому, что в соответствии со всеми нормами украинского законодательства и международного права Крым принял решение стать частью РФ, начались процессы, которые привели к изрядной напряжённости, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну", — сообщил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что сегодня об аналоге декларации об окончании холодной войны можно только мечтать. Представитель Кремля уточнил, что 30-летняя годовщина подписания этого документа вряд ли сейчас способна изменить политическое сознание. А властям платят зарплату не за мечты.
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