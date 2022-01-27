Зеленский призвал сделать "кадровые выводы" после расстрела сослуживцев срочником
Украинский президент также выразил искренние соболезнования родным погибших и поручил информировать обо всех обстоятельствах преступления.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram-канал / Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт от правоохранителей полного информирования общества о произошедшем на заводе "Южмаш", где военнослужащий украинской Нацгвардии расстрелял сослуживцев и сдался в руки властям. Об этом лидер Незалежной написал в телеграм-канале.
"Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, — всё должно быть проанализировано максимально детально", — говорится в сообщении.
Украинский президент также указал, что в ближайшее время должны быть сделаны обязательные кадровые выводы. Кроме того, он распорядился безотлагательно оказывать близким погибших любую необходимую помощь. Зеленский выразил им искренние соболезнования.
Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, о мотивах его поступка пока ничего не известно. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".
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