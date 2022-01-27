Зеленский призвал сделать "кадровые выводы" после расстрела сослуживцев срочником

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт от правоохранителей полного информирования общества о произошедшем на заводе "Южмаш", где военнослужащий украинской Нацгвардии расстрелял сослуживцев и сдался в руки властям. Об этом лидер Незалежной написал в телеграм-канале.

"Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, — всё должно быть проанализировано максимально детально", — говорится в сообщении.

Украинский президент также указал, что в ближайшее время должны быть сделаны обязательные кадровые выводы. Кроме того, он распорядился безотлагательно оказывать близким погибших любую необходимую помощь. Зеленский выразил им искренние соболезнования.