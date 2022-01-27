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Расстрелявший сослуживцев украинский срочник сам сдался правоохранителям

Артём Рябчук попросил случайную прохожую связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

27 января, 09:42

Украинский срочник Артём Рябчук во время задержания. Фото © УНИАН

Военнослужащий украинской Нацгвардии Артём Рябчук, расстрелявший сослуживцев на заводе "Южмаш", сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замдиректора Государственного бюро расследований в Полтаве Владимира Шило.

По его словам, Рябчук попросил случайную прохожую связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. В это время при нём находился автомат.

Уголовное производство было заведено по статье 115, часть 2 — "Умышленное убийство". Максимальное наказание по этой квалификации — пожизненное лишение свободы.

"Три пули в упор в 22-летнюю девушку": Раскрыты детали расстрела сослуживцев украинским срочником

"Три пули в упор в 22-летнюю девушку": Раскрыты детали расстрела сослуживцев украинским срочником

Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, о мотивах его поступка пока ничего не известно. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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