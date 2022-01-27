Расстрелявший сослуживцев украинский срочник сам сдался правоохранителям

Военнослужащий украинской Нацгвардии Артём Рябчук, расстрелявший сослуживцев на заводе "Южмаш", сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на замдиректора Государственного бюро расследований в Полтаве Владимира Шило.

По его словам, Рябчук попросил случайную прохожую связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. В это время при нём находился автомат.

Уголовное производство было заведено по статье 115, часть 2 — "Умышленное убийство". Максимальное наказание по этой квалификации — пожизненное лишение свободы.