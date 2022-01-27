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Почти 70% компаний безразлично, откуда работают сотрудники на удалёнке

При этом, согласно результатам опроса, почти половина россиян информируют начальство о своём местонахождении. Так, 27% респондентов делают это по собственному желанию, а 15% — по требованию.

27 января, 09:40

© Pexels

Большинству российских компаний (69%) неважно, откуда работает сотрудник на удалёнке, поскольку для них гораздо существеннее, как человек справляется с работой. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом почти четверть работодателей (23%) считают, что сотрудник должен докладывать о месте работы. Также исследование показало, что почти половина опрошенных россиян (42%) информируют начальство о своём местонахождении. Так, 27% респондентов делают это по собственному желанию, а 15% — по запросу организации.

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Чаще всего причиной такого требования опрошенные сотрудники называли необходимость время от времени посещать офис, а также контроль со стороны руководства и поддержание трудовой дисциплины.

Ранее Лайф писал, что россияне назвали достоинства и недостатки удалёнки. Оказалось, многие готовы сменить профессию, чтобы начать работать из дома.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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