Почти 70% компаний безразлично, откуда работают сотрудники на удалёнке

Большинству российских компаний (69%) неважно, откуда работает сотрудник на удалёнке, поскольку для них гораздо существеннее, как человек справляется с работой. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом почти четверть работодателей (23%) считают, что сотрудник должен докладывать о месте работы. Также исследование показало, что почти половина опрошенных россиян (42%) информируют начальство о своём местонахождении. Так, 27% респондентов делают это по собственному желанию, а 15% — по запросу организации.

Чаще всего причиной такого требования опрошенные сотрудники называли необходимость время от времени посещать офис, а также контроль со стороны руководства и поддержание трудовой дисциплины.