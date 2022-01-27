Блогера-миллионника Хизу объявили в розыск по статье о мошенничестве

Блогер Хизри Запиров, более известный в Сети под ником Хиза, объявлен в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД. Предварительно, он может являться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает телеграм-канал SHOT.

Где в настоящий момент может находиться Запиров, пока не известно, представители блогера также никак не комментируют ситуацию и не выходят на связь.

26-летний парень снимает комедийные ролики с пранками и розыгрышами, катается на люксовых авто и публикует всё это в "Инстаграме", где на него подписано восемь миллионов человек. На одном из своих последних видео он разыграл мемного таксиста Мурада, подложив подушку безопасности под диван, на котором тот сидел.