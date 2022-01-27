НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Блогера-миллионника Хизу объявили в розыск по статье о мошенничестве

26-летний парень снимает комедийные ролики с пранками и розыгрышами, катается на люксовых авто и публикует всё это в "Инстаграме", где на него подписано восемь миллионов человек.

27 января, 09:32
<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/khiza_13/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khiza_13</a></p>

Кадр из видео © Instagram / khiza_13

Блогер Хизри Запиров, более известный в Сети под ником Хиза, объявлен в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД. Предварительно, он может являться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает телеграм-канал SHOT.

Где в настоящий момент может находиться Запиров, пока не известно, представители блогера также никак не комментируют ситуацию и не выходят на связь.

Блогера Гошу Ерохина арестовали на 11 суток за многочисленные нарушения ПДД

Блогера Гошу Ерохина арестовали на 11 суток за многочисленные нарушения ПДД

26-летний парень снимает комедийные ролики с пранками и розыгрышами, катается на люксовых авто и публикует всё это в "Инстаграме", где на него подписано восемь миллионов человек. На одном из своих последних видео он разыграл мемного таксиста Мурада, подложив подушку безопасности под диван, на котором тот сидел.

Ранее МВД объявило в розыск сторонника Навального Олега Степанова. По какой именно статье Уголовного кодекса его разыскивают, не уточняется.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1