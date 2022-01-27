Депутат Затулин предупредил о риске утечки ответа США по гарантиям безопасности

Собеседник Лайфа не исключает, что "слив" документа может быть инициирован со стороны самих американцев в контексте их внутриполитической борьбы.

США не хотят, чтобы Москва публиковала их письменные ответы по гарантиям безопасности, поскольку боятся, что их позицию сочтут неубедительной. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Тем не менее он допускает, что содержание документа всё-таки станет достоянием общественности — риск утечки ещё никто не отменял.

"Они совершенно не могут исключить того, что будет утечка содержания этого ответа. Причём совершенно не обязательно с нашей стороны, это вполне может быть и с западной. Очевидно, что суть ответа будет оглашена, иначе общественное мнение, и наше, и западное, не поймёт этого при том уровне напряжения, которое возникло сейчас", — рассуждает собеседник Лайфа.

Затулин отметил, что, со слов американцев, публикация их ответа якобы сужает возможности компромисса в ходе дальнейших переговоров с Москвой. Однако "слив" документа сможет в первую очередь послужить оружием в контексте их внутриполитической борьбы.