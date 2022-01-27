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Депутат Затулин предупредил о риске утечки ответа США по гарантиям безопасности

Собеседник Лайфа не исключает, что "слив" документа может быть инициирован со стороны самих американцев в контексте их внутриполитической борьбы.

27 января, 09:21

Конгресс США. Фото © Getty Images / Sarah Silbiger

США не хотят, чтобы Москва публиковала их письменные ответы по гарантиям безопасности, поскольку боятся, что их позицию сочтут неубедительной. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Тем не менее он допускает, что содержание документа всё-таки станет достоянием общественности — риск утечки ещё никто не отменял.

"Они совершенно не могут исключить того, что будет утечка содержания этого ответа. Причём совершенно не обязательно с нашей стороны, это вполне может быть и с западной. Очевидно, что суть ответа будет оглашена, иначе общественное мнение, и наше, и западное, не поймёт этого при том уровне напряжения, которое возникло сейчас", — рассуждает собеседник Лайфа.

Затулин отметил, что, со слов американцев, публикация их ответа якобы сужает возможности компромисса в ходе дальнейших переговоров с Москвой. Однако "слив" документа сможет в первую очередь послужить оружием в контексте их внутриполитической борьбы.

"Союзники и противники действующей администрации в Конгрессе могут манипулировать этим ответом, чтобы заблокировать дальнейшие переговоры", — добавил он.

NYT: Ответы НАТО и США на предложения РФ по безопасности ведут к переподписанию ДРСМД

NYT: Ответы НАТО и США на предложения РФ по безопасности ведут к переподписанию ДРСМД

Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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