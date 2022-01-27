NYT: Ответы НАТО и США на предложения РФ по безопасности ведут к переподписанию ДРСМД
По данным газеты, в документе также упоминается готовность НАТО и США обсуждать правила ограничения масштабов и мест проведения военных учений, чтобы не путать их со "вторжениями".
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Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности могут поспособствовать введению взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, не исключая и возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает издание New York Times.
"Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД", — говорится в публикации.
По данным NYT, в ответе также упоминается готовность НАТО и США обсуждать правила ограничения масштабов и мест проведения военных учений, чтобы они проводились "далеко от границ и их нельзя было спутать с силами, которые планируют вторжение".
Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. При этом ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва не будет публиковать ответ, если так хотят в Вашингтоне.
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