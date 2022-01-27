NYT: Ответы НАТО и США на предложения РФ по безопасности ведут к переподписанию ДРСМД

Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности могут поспособствовать введению взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, не исключая и возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает издание New York Times.

"Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД", — говорится в публикации.

По данным NYT, в ответе также упоминается готовность НАТО и США обсуждать правила ограничения масштабов и мест проведения военных учений, чтобы они проводились "далеко от границ и их нельзя было спутать с силами, которые планируют вторжение".