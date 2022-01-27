Российского фотографа Котова избили в Каире во время съёмок

Неблагополучные районы в Каире, которые снял Арсений Котов. Видео © Instagram / northern.friend

Российского фотографа Арсения Котова избили в Каире во время съёмок в неблагополучном районе. Лайф получил комментарий от Посольства России в Египте.

Фотограф, известный под ником northern.friend в "Инстаграме", прогуливался в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как "Город мусорщиков", когда к нему подбежал местный житель, начал избивать и попытался сломать камеру.

"На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранца снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошёл конфликт с местными жителями", — рассказали Лайфу в посольстве.

Котова задержала полиция для выяснения обстоятельств. Однако оказалось, что ему предстоит разбираться со службой государственной безопасности Египта из-за фотографий, сделанных в неблагополучном районе. Арсений обратился за помощью в российское посольство.

По словам представителя России в Каире, сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте фотографом. Они выехали на место для прояснения ситуации.

"Тесно взаимодействуем с властями Египта. Делаем всё необходимое для скорейшего освобождения нашего гражданина", — уточнили в консульстве.