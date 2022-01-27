Вдова рэпера Энди Картрайта после продления домашнего ареста заявила, что скучает по мужу

Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города. Срок меры пресечения продлён до 30 апреля 2022 года.

После заседания адвокат Кохал заявила, что недовольна решением суда. А сама обвиняемая на вопрос телеграм-канала SHOT ответила, что скучает по мужу.

На суде адвокат женщины просила смягчить меру пресечения на запрет определённых действий. Она также обратила внимание, что Кохал предъявили обвинение, но не дают ознакомиться с материалами дела. Следователь объяснила, что дело постоянно находится у должностных лиц, сейчас оно в прокуратуре Центрального района города.