Вдова рэпера Энди Картрайта после продления домашнего ареста заявила, что скучает по мужу
Несмотря на то что адвокат обвиняемой просила суд смягчить меру пресечения на запрет определённых действий, просьба не была удовлетворена.
Мария Кохал, кадр видео © Telegram-канал SHOT
Кохал после продления домашнего ареста заявила, что скучает по Энди Картрайту. Видео © Telegram-канал SHOT
Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города. Срок меры пресечения продлён до 30 апреля 2022 года.
После заседания адвокат Кохал заявила, что недовольна решением суда. А сама обвиняемая на вопрос телеграм-канала SHOT ответила, что скучает по мужу.
На суде адвокат женщины просила смягчить меру пресечения на запрет определённых действий. Она также обратила внимание, что Кохал предъявили обвинение, но не дают ознакомиться с материалами дела. Следователь объяснила, что дело постоянно находится у должностных лиц, сейчас оно в прокуратуре Центрального района города.
Лайф напоминает, что расчленённое тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его вдова Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября 2021 года появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.
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