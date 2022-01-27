В Петербурге после обследования желудка скончался третий пациент

В Санкт-Петербурге скончался третий пациент Консультативно-диагностического центра № 1. Трагедия произошла в результате обследования желудка. На данный момент ещё три человека после процедуры находятся в реанимации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Следствие установило, что все они ранее проходили обследование в диагностическом центре Выборгского района. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", всем пациентам перед рентгеном желудка был введён раствор бария.

На данный момент проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции, администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками. Уточняется, что полиция занимается поиском других потенциальных пострадавших, которые в один период проходили это обследование и принимали в клинике барий, их число может достигать десяти.