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В Петербурге после обследования желудка скончался третий пациент

На данный момент проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции. Администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками.

27 января, 09:00

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге скончался третий пациент Консультативно-диагностического центра № 1. Трагедия произошла в результате обследования желудка. На данный момент ещё три человека после процедуры находятся в реанимации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Следствие установило, что все они ранее проходили обследование в диагностическом центре Выборгского района. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", всем пациентам перед рентгеном желудка был введён раствор бария.

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Под Оренбургом семерых малышей доставили в больницу из детсада

На данный момент проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции, администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками. Уточняется, что полиция занимается поиском других потенциальных пострадавших, которые в один период проходили это обследование и принимали в клинике барий, их число может достигать десяти.

Ранее Лайф сообщал, что два петербуржца умерли после обследования желудка. После процедур в одном из диагностических центров Северной столицы они были доставлены в больницу, где и скончались. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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