В Петербурге после обследования желудка скончался третий пациент
На данный момент проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции. Администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками.
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В Санкт-Петербурге скончался третий пациент Консультативно-диагностического центра № 1. Трагедия произошла в результате обследования желудка. На данный момент ещё три человека после процедуры находятся в реанимации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Следствие установило, что все они ранее проходили обследование в диагностическом центре Выборгского района. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", всем пациентам перед рентгеном желудка был введён раствор бария.
На данный момент проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции, администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками. Уточняется, что полиция занимается поиском других потенциальных пострадавших, которые в один период проходили это обследование и принимали в клинике барий, их число может достигать десяти.
Ранее Лайф сообщал, что два петербуржца умерли после обследования желудка. После процедур в одном из диагностических центров Северной столицы они были доставлены в больницу, где и скончались. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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