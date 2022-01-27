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В "Зените" объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана

Ранее местная федерация футбола обратилась с жалобой в ФИФА из-за действий сине-бело-голубых.

27 января, 08:53

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

"Зенит" не стал отпускать Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана по футболу, так как она слишком поздно прислала соответствующий запрос. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе петербуржского клуба.

"Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", тренерский штаб принял решение в интересах команды", — заявил собеседник агентства.

"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро

"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро

Добавим, что Федерация футбола Ирана уже направила жалобу в ФИФА на действия "Зенита". При этом клуб также уведомил международную организацию о своей позиции по данному вопросу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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