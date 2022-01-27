В "Зените" объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана

"Зенит" не стал отпускать Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана по футболу, так как она слишком поздно прислала соответствующий запрос. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе петербуржского клуба.

"Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", тренерский штаб принял решение в интересах команды", — заявил собеседник агентства.