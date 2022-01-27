В "Зените" объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана
Ранее местная федерация футбола обратилась с жалобой в ФИФА из-за действий сине-бело-голубых.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
"Зенит" не стал отпускать Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана по футболу, так как она слишком поздно прислала соответствующий запрос. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе петербуржского клуба.
"Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришёл позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остаётся за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", тренерский штаб принял решение в интересах команды", — заявил собеседник агентства.
Добавим, что Федерация футбола Ирана уже направила жалобу в ФИФА на действия "Зенита". При этом клуб также уведомил международную организацию о своей позиции по данному вопросу.
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