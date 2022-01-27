"Три пули в упор в 22-летнюю девушку": Раскрыты детали расстрела сослуживцев украинским срочником

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко раскрыл детали трагического инцидента в Днепре, где 20-летний военнослужащий Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. Стрелок служил в Национальной гвардии Украины с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. В обязанности Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш".

По словам Геращенко, среди пострадавших от вооружённого срочника оказалась 22-летняя девушка, в которую он трижды выстрелил в упор. Пострадавшая получила ранение в колено, в плечо и — самое тяжёлое — в живот. Девушка потеряла более трёх литров крови, сейчас хирурги борются за её жизнь.

"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить три пули в упор в 22-летнюю девушку, военнослужащую Национальной гвардии?" — возмутился Геращенко в соцсетях.

Ещё двое пострадавших также находятся в тяжёлом состоянии. Один получил ранение в брюшную полость, другой — в грудь, бедро и плечо. Жизнь других двоих раненых, по оценкам врачей, вне опасности.