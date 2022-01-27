"Три пули в упор в 22-летнюю девушку": Раскрыты детали расстрела сослуживцев украинским срочником
За жизнь одной из пострадавших сейчас борются врачи, она потеряла много крови. Ещё двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко раскрыл детали трагического инцидента в Днепре, где 20-летний военнослужащий Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. Стрелок служил в Национальной гвардии Украины с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. В обязанности Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш".
По словам Геращенко, среди пострадавших от вооружённого срочника оказалась 22-летняя девушка, в которую он трижды выстрелил в упор. Пострадавшая получила ранение в колено, в плечо и — самое тяжёлое — в живот. Девушка потеряла более трёх литров крови, сейчас хирурги борются за её жизнь.
"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить три пули в упор в 22-летнюю девушку, военнослужащую Национальной гвардии?" — возмутился Геращенко в соцсетях.
Ещё двое пострадавших также находятся в тяжёлом состоянии. Один получил ранение в брюшную полость, другой — в грудь, бедро и плечо. Жизнь других двоих раненых, по оценкам врачей, вне опасности.
Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибло, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, о мотивах его поступка пока ничего не известно. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".
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