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Экс-сотрудника Посольства США в Москве Фогеля арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Отмечается, что супруга дипломата успела избавиться от улик, которые находились в квартире. Однако при этом она попала на камеры со свёртком в руках.

27 января, 08:54

Фото © Pixabay

Бывшего сотрудника Посольства США в Москве Марка Фогеля арестовали в рамках расследования уголовного дела о контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

"Гражданин США [Марк Фогель] задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после возбуждения уголовного дела был проведён обыск по месту жительства Фогеля. Жену дипломата после задержания отпустили домой, и она успела до прибытия силовиков избавиться в квартире от улик. Следователи по видеозаписям камер наблюдения увидели, что женщина вынесла из дома свёрток и выбросила в мусор, а затем вынесла тот за пределы ЖК.

"Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником Посольства США в Москве. До мая 2021 года он, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", — указали в ведомстве.

Ранее актёра московского ТЮЗа Леонида Кондрашова задержали со свёртком мефедрона. Молодой человек попытался избавиться от наркотиков, когда его компанию остановили стражи порядка. По факту произошедшего проводится проверка.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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