Экс-сотрудника Посольства США в Москве Фогеля арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Бывшего сотрудника Посольства США в Москве Марка Фогеля арестовали в рамках расследования уголовного дела о контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

"Гражданин США [Марк Фогель] задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после возбуждения уголовного дела был проведён обыск по месту жительства Фогеля. Жену дипломата после задержания отпустили домой, и она успела до прибытия силовиков избавиться в квартире от улик. Следователи по видеозаписям камер наблюдения увидели, что женщина вынесла из дома свёрток и выбросила в мусор, а затем вынесла тот за пределы ЖК.

"Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником Посольства США в Москве. До мая 2021 года он, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", — указали в ведомстве.